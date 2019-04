Zaamslag: dé hotspot van de minimusea

ZAAMSLAG - Fotografe Maartje ter Horst fotografeerde en schreef ‘Ode aan de kleinste musea van Nederland’. In het boek is een hoofdrolletje weggelegd voor Zaamslag.

Naast het Nederlands Dakpannenmuseum in Alem, het Politiepettenmuseum in Slochteren, het Henny Huismanmuseum in Hoogeveen, figureren twee mini-musea uit Zaamslag in het boek: het Schelpenmuseum van Gerrit de Zeeuw en het museum rond de Duitse miniatuurcamera Minox van Henk Hommers. De twee liggen letterlijk een steenworp van elkaar vandaan.

Minuscuul

Aanvankelijk reed Ter Horst alleen voor het Minoxmuseum naar Zaamslag. Klein is Henk Hommers’ museum zeker. De expositieruimte op de begane grond is zo’n zes vierkante meter groot. Eigenlijk wel passend bij de minuscule spionnencamera’s van Duitse makelij. ,,Iemand zei nog dat het goed was dat ik geen grote technische camera’s verzamelde, dat zou een ramp zijn", lacht Hommers. ,,Boven heb ik ook nog een ruimte die bij het museum hoort. Het is wel iets groter dan wat je nu ziet. Ik ken wel kleinere musea dan het mijne.”

Eenmaal in Zaamslag stuitte Ter Horst op het vlakbij gelegen Schelpenmuseum en vond het te mooi om niet ook mee te nemen in het boek. Hoewel er duizenden en duizenden schelpen uit alle hoeken van de wereld in de voormalige winkel liggen uitgestald, dekt de naam Schelpenmuseum de lading niet. Gerrit de Zeeuw (91) heeft in een mensenleven veel meer verzameld. Zijn museum herbergt ook een schat aan archeologisch materiaal, bewijs van de aanwezigheid van de tempelierorde in zijn Zaamslag, een grote hoeveelheid fossielen en het skelet van de butskop walvis die lange tijd in hartje Zaamslag lag.

Maar ook Gerrit de Zeeuw van het Schelpenmuseum staat er in.

Trots

De Zeeuw is verguld met de vermelding in het boek. ,,Trots? Wat denk je? Ik heb meteen de foto waar ik met de butskop op sta aan de hele familie laten zien. Leuk dat dit museum er ook in staat want Zeeuws-Vlaanderen is toch een eindje weg.”