Zaak-Ichelle lijkt flinke stap verder, maar is zeker nog niet opgelost

Dinsdagochtend verandert de anders zo rustige Markt in Aardenburg in een filmset. Van alle kanten komen (undercover) politieauto's aangereden. Een 44-jarige vrouw die op de Markt woont, wordt aangehouden. De politie onderzoekt of ze betrokken is bij de verdwijning van Ichelle van de Velde, de 29-jarige Oostburgse die al bijna twee maanden vermist is. De politie doorzoekt het huis van de vrouw, evenals twee auto's: één met Nederlands en één met Belgisch kenteken. Ook worden zwarte schermen geplaatst en omwonenden ondervraagd. Een buurvrouw weet niet wat ze meemaakt. ,,Jongens, jongens, wat gebeurt er toch allemaal?” De aangehouden vrouw en haar man, kent ze niet. ,,We hebben geen contact. Ik weet wel dat ze hier nog niet zo lang wonen en dat ze van oorsprong niet uit Aardenburg komen. De kinderen zag ik weleens spelen.”