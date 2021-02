Yente maakt drieklapper, voor KWF Kankerbestrijding en vooral voor haar opa Arnold: ‘Ik voelde me zo machteloos’

Door Dow stilgeleg­de kraker weer opgestart, met extra fakkelacti­vi­teit

14:39 TERNEUZEN - Chemieconcern Dow in Terneuzen heeft dit weekend de afgelopen dinsdag na een druppellekkage in een pijpleiding stilgelegde krakerinstallatie weer opgestart. Om dit veilig te doen is zaterdag veel extra fakkelactiviteit geweest, waarbij een vlam in de wijde omtrek goed zichtbaar was.