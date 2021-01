Yara wil de schoonste van allemaal worden en is op zoek naar goede ideeën

Online event 2K21 trekt bijna 30.000 kijkers uit Hulst en Terneuzen, ook livestream Sluis is populair

1 januari KLOOSTERZANDE - Volgend jaar weer? De organisatie van het online event 2K21 hoopt dat het komende eindejaarsfeest gewoon in een café of hal te doen is. Maar van een succes durven ze wel te spreken, met 29.000 kijkers. In Sluis trok de XXL New Years Livestream veel bekijks.