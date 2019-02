Yara Sluiskil staat voor gigantische opdracht

Wethouder achter Vesting­cross: ‘Als Van der Poel maar niks breekt met skiën’

13 februari HULST - Jean-Paul Hageman, de sportminnende wethouder van Hulst, houdt zijn hart vast. Mathieu van der Poel is deze week aan het skiën. Als-ie maar niks breekt… ,,Eigenlijk haal ik pas zaterdagmiddag om vijf uur opgelucht adem”, zegt de bestuurder, die het gezicht van de Vestingcross is. ,,Dan weet ik ook dat hij de wedstrijd in Middelkerke doorstaan heeft.”