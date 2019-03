Yara Sluiskil: Onzekerheid over CO2-heffing niet uit te leggen

Dat Nederland toch een eigen CO 2 -heffing naast de al bestaande Europese CO 2 -heffing wil invoeren, zit beide ondernemingen hoog. De onzekerheid over hoe de heffing wordt vorm gegeven, komt daar nog bij. Vermoedelijk wordt dat pas eind april duidelijk. ,,Dit is heel lastig uit te leggen aan ons hoofdkantoor in Oslo”, geeft woordvoerder Gijsbrecht Gunter van Yara Sluiskil aan.