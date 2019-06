Wulf pakt Philippine in op jubileum Rock on the Kiosk

Fresku, Handsome Poets en Wulf zijn de grote publiekstrekkers. Als Wulf om half negen 's avonds het podium betreedt, is de wind gaan liggen. Zo'n zeshonderd festivalgangers in alle leeftijden staan lekker in de zon. Het publiek heeft welgeteld nul seconden nodig om op te warmen als de band begint te spelen. Meteen wordt er meegezongen en gedanst met hits, zoals Mind Made Up en Switching Gears .

Luchtgitaar

Wulf pakt Philippine in. De zanger praat met zijn publiek, gooit rondstuiterende strandballen terug het publiek in met de belofte deze later te signeren en zingt loepzuiver. Drummer Ilse Hofma, volgens Wulf de ‘stoerste drumster van Nederland’ steelt de show met een solo. Als dan ook nog onverwachts het intro van Genesis-hit Jesus He Knows Me wordt ingezet, gaat Philippine los. Zowat iedereen lijkt te beschikken over een luchtgitaar.