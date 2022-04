Wouter en Jessica van café De Griete steken met hip paviljoen BEET de zeedijk over

Het waren op zijn zachtst gezegd gekke tijden voor Wouter Ebbing en Jessica Bareman van café De Griete in de gelijknamige buurtschap. De coronacrisis maakte het er niet bepaald makkelijker op. Maar achter de dijk? Daar schijnt uiteindelijk altijd weer de zon. ,,Na zo’n zware periode is het misschien gek om met iets nieuws te starten, maar wij zijn ook wel een beetje gekke mensen”, grapt Jessica. ,,Maar goed, het plan was er al voor corona. We gaan het nu doorzetten. Op het gemakje, we gaan het rustig opbouwen.”