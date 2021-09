Worstelen met coronaregels op kermis in Terneuzen: ‘Vooral oudere mensen vinden het maar flauwekul’

Laten we er maar niet omheen draaien. Wie zaterdagmiddag een kijkje neemt op de kermis voor en achter het gemeentehuis kan maar één conclusie trekken: afstand houden gaat gewoon niet. Op elk terrein mogen maximaal 750 bezoekers tegelijk zijn. Daar wordt keurig toezicht op gehouden, maar wat er binnen de met hekken afgezette terreinen gebeurt is nauwelijks te handhaven. Er zijn looproutes, er hangen stickers met het verzoek afstand te houden... Maar eigenlijk gaat het gewoon niet meer. Het gros van de mensen is er wel meer dan een beetje klaar mee. En toch moeten we nog even door. We vroegen een beveiliger, bezoeker en kermisexploitant hoe ze daarmee omgaan.