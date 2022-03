Woonplicht in Hulst? De lijsttrekkers zijn het over veel dingen eens, maar daarover niet

Omroep Hulst hield zondagavond een lijsttrekkersdebat. De lijsttrekkers van de acht partijen die aan de verkiezingen meedoen waren in Den Dullaert present, behalve Pieter de Bruijn van D66. Hij moest verstek laten gaan vanwege quarantaine, zijn plaats werd ingenomen door Rianne Vons. Het debat was vooral informatief, voor wie wil weten hoe de partijen denken over verschillende thema's. Maar écht spannend werd het niet. De lijsttrekkers waren het bij veel stellingen overwegend met elkaar eens, gaven elkaar gelijk of gingen in discussie over details. De lijsttrekkers mochten om beurten reageren op stellingen die over vijf thema's gingen: mobiliteit, duurzaamheid, bouwen, sociaal domein en bestuurscultuur. Twee lijsttrekkers praatten tien minuten over één stelling en na afloop werden alle deelnemers gepolst over het onderwerp.