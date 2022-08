Woongoed legt kleine oases tussen de bakstenen aan

Wegpiraat (34) aangehou­den in Schoondij­ke, drie voertuigen in beslag genomen

SCHOONDIJKE - In Schoondijke is zaterdagmiddag een man (34) aangehouden nadat hij een hoop gevaarlijke situaties veroorzaakte op de weg. Hij reed bovendien in een voertuig dat niet aan de wettelijke eisen voldoet en niet APK-gekeurd was. Ook had de man geen geldig rijbewijs.

7 augustus