Woongoed betaalt voor ruim 2000 huurwoningen glasvezelaansluiting

De corporatie werkt hiervoor samen met glasvezelbedrijf GlasDraad. In totaal gaat het om 2092 woningen. Of de huurders van Woongoed, en andere bewoners van de kleine kernen en het buitengebied in Zeeuws-Vlaanderen, ook daadwerkelijk glasvezel krijgen, blijft nog even spannend. Pas als 40 procent van de adressen die in aanmerking komen voor glasvezel van GlasDraad zich daar heeft ingeschreven, gaat overal de spade de grond in.