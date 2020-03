Woon-werkverkeer tussen Zeeuws-Vlaanderen en Brabant is toch mogelijk voor cruciale beroepen

Kleinkinde­ren maaien ‘gefelici­teerd opa’ in het gras

19:48 TERNEUZEN - Ze hadden een kaartje kunnen sturen. Of kunnen zingen. Maar de kleinkinderen van meneer De Braal uit Terneuzen pakten het net een beetje anders aan en haalden de grasmaaier tevoorschijn. Voor zijn appartementen aan de Schelde maaiden ze ‘gefeliciteerd opa’ in het gras. De beste man is vandaag 83 jaar geworden. En iedereen die er langs komt, zal dat weten.