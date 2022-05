Woningen in Axel zwaar beschadigd door brand: ‘Het werd even helemaal zwart in de straat’

UpdateAXEL - Meerder rijtjeswoningen in de Olivierstraat in Axel zijn maandagmiddag zwaar beschadigd door brand. Een huis brandde rond half een grotendeels uit. Om kwart over twee had de brandweer het vuur onder controle.

De brand werd rond 12.24 uur opgemerkt. Al snel na de melding werd door de brandweer opgeschaald. De brand breidde al snel uit naar één naastgelegen woning, in twee andere daarnaast gelegen woningen hing rook.

,,Mijn buurvrouw riep heel hard, dus ik wist meteen dat het serieus was”, zegt een overbuurvrouw. ,,Het begon bij nummer 9, daarna ging het naar 7 en toen naar 11. We zagen opeens hele zwarte rook en hebben meteen 112 gebeld. Een van de buren heeft een poort ingetrapt om te kijken of er nog mensen of dieren binnen waren”, vertelt buurtbewoner Martinique van Zaltbommel.

Volledig scherm De woning heeft zeer forse schade opgelopen. © HV Zeeland

Van Zaltbommel was niet de enige buurbewoonster die de hulpdiensten alarmeerde. Roy Duerink: ,,We zaten binnen en zagen ineens grote zwarte pluimen in de straat. Ik ben naar de achterkant van dat huis gerend en daar zag ik heel veel vlammen. De brandweer moest deuren intrappen, want niet iedereen was thuis. De hele straat stond binnen de kortste kleren vol met kijkers. Dit is flink schrikken.” Zijn moeder Esther Duerink vult aan: ,,We zeiden eerst tegen elkaar: wat is er met de lucht aan de hand? Ineens waren er allemaal wolken. Maar we hadden al snel door: hier klopt iets niet.”

Een andere buurtbewoonster: ,,Het werd helemaal zwart, ik heb meteen brandweer de gebeld. We hebben nog nooit zo’n sensatie in de straat meegemaakt.”

Blusvoertuigen van de posten Axel, Koegors en Westdorpe, een hoogwerker uit Hulst, de watertankwagen van de kazerne in de Koegorspolder en de logistieke verzorging uit Sluiskil werd ingezet om het vuur, dat zich via het dak verspreidde, te bestrijden.

Rond kwart voor een werd opgeschaald naar grote brand. Alle acht bewoners raakten ongedeerd uit hun woningen, ook een hond werd gered. Een aantal katten uit een van de huizen sloeg op de vlucht.

De woning waar de brand uitbrak is aan de achterzijde zwaar beschadigd. Een naastgelegen woning liep ook forse schade op. Op huisnummer 11 lijkt er vooral schade door rook en water te zijn. Tim Dhondt, wiens vriendin op nummer 11, een van de getroffen woningen, woont: ,,We waren op de terugweg van Hulst, toen we zwarte rookpluimen zagen. Ik dacht: het zal toch niet? Toch wel dus. Er is rook- en waterschade, maar het lijkt dat we nog enigszins geluk hebben gehad.”

Rond 14.15 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Voor de bewoners van de twee door brand getroffen woningen wordt in overleg met gemeente Terneuzen en Salvage voor tijdelijke opvang gezorgd. De twee andere woningen met rookschade worden geventileerd. Hierna wordt bezien of voor de bewoners van die woningen ook tijdelijke opvang nodig is.

Volledig scherm De brandweer bestrijdt de brand in de woningen. © Raymond de Frel

