Woningen Absdale en Vogelwaarde gesloten vanwege drugs

Kimberly en Jonas komen terug van huwelijk en vinden huis vol papiersnip­pers: ‘We voelen ons onveilig’

26 augustus WAARSCHOT (B) - Voor Kimberly de Vis (34) en Jonas de Mits (33) uit het Oost-Vlaamse Waarschoot (bij Eeklo) eindigde de mooiste dag van hun leven in tranen. Het koppel trouwde zaterdagmiddag, maar toen ze ’s nachts thuiskwamen ontdekten ze een ware ravage. ,,Papiersnippers overal, van in het brood tot in de kledingkasten en de douche. Of het een grap van mijn vrienden is? Nee, dat kan niet”, zegt Kimberly in tranen. ,,Wij dienen zeker een klacht in.”