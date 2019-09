Wonen in nieuwe haven van Breskens blijkt gewild

Omwonenden zitten niet te wachten op appartemen­ten Van der Maelstede­weg Hulst

5 september HULST - Een appartementengebouw van dertien meter hoog? Dat is wel erg hoog, vinden bewoners van de Van der Maelstedeweg en woonwijk Witte Brug in Hulst. Verenigd in bewonersgroep Mooi Hulst strijden ze tegen de hoogbouwplannen van Woonstichting Hulst en stichting Tragel.