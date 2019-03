Windlust in Hoek: twee molenaars in opleiding, wat een luxe

HOEK - Jelle de Groote, vrijwillig molenaar in Hoek, voelt zich de hemel te rijk. Sinds zaterdag heeft hij twee collega's in opleiding. Wat een luxe.

Nederland is nog het land van molens. ,,Maar er zijn meer oude windmolens dan molenaars”, schetst Jelle. Precies daarom is hij zo blij dat hij een tweede molenaar in opleiding heeft kunnen nemen, Rinus van Hermon uit Kloosterzande. ,,Molens moeten draaien, anders gaat het niet goed.”

Thijs Groosman uit Groede loopt al een hele tijd met Jelle mee, sinds november 2014. En dan te bedenken dat hij nog maar 17 jaar is. ,,Op m'n 13e ben ik voor het eerst meegegaan", vertelt de havo-leerling. ,,Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in oude gebouwen, in geschiedenis. M'n moeder kende Jelle. Hij bracht post rond bij ons op het dorp. Zij heeft hem gevraagd of ik een keer mee mocht. En ik ben gebleven.”

Gouden Eeuw

Jelle, Rinus en Thijs, hoe verschillend ook, delen een passie voor het oude dat niet verloren mag gaan. ,,Nederland is in de Gouden Eeuw groot geworden mede dankzij molens. Ze zijn ons cultureel erfgoed", motiveert Jelle (50). Hij werd ook als kind al gegrepen door het molenvirus. ,,Ik woon nu in Breskens, maar kom uit Hoek. Toen ik hier op school zat, is de kap van Windlust opnieuw gemaakt. Ik was er niet weg te slaan.”

De techniek spreekt ‘nieuwkomer’ Rinus (64) uit Kloosterzande vooral aan. Hij werkt als onderhoudsmonteur bij Linex in Koewacht. ,,Ik wil na m'n pensionering ook bezig blijven.” Het idee om de molenaarsopleiding te volgen kreeg hij vorig jaar na het overlijden van de Kloosterse molenaar Rudie de Rijk op 60-jarige leeftijd. ,,Ik kende hem goed en wilde zijn werk graag overnemen. Ik heb me bij de gemeente Hulst gemeld, maar die wilde een gediplomeerd molenaar. Wat ik ook wel begrijp.”

Ervaring

Jelle is één van de slechts drie instructeurs in Zeeuws-Vlaanderen die molenaars mogen opleiden. Zo is Rinus op de stellingmolen in Hoek terecht gekomen. De wind begint iets te draaien. De wieken moeten worden verzet. Jelle geeft Rinus geduldig aanwijzingen. Veel woorden heeft hij niet nodig. Rinus begrijpt wat er moet gebeuren. ,,Je leert het gaandeweg”, is Jelle's ervaring. Eén van de lastigste onderdelen is het weer. ,,Dat is best ingewikkeld, maar heel belangrijk om te kunnen werken met een molen.”