Wim is 11 jaar oud en camerajournalist: ‘Mensen luisteren beter naar een jonge interviewer’

Terneuze­naar krijgt anderhalf jaar cel voor ontucht met 14-jarig meisje

13:39 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag de 34-jarige Terneuzenaar J. C. een gevangenisstraf van anderhalf jaar opgelegd. J.C., die al eerder is veroordeeld voor een zedendelict, werd schuldig bevonden aan het plegen van ontucht met een meisje van veertien jaar.