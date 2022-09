Willy schreef ode aan ‘De Koewacht’

Dit vracht­schip voer deze week nog op de Wester­schel­de, vandaag ‘gezonken’ voor Deense kust

Een Nederlands vrachtschip dat onderweg was vanuit de haven van Antwerpen naar Porsgrunn in Noorwegen zou vandaag gezonken zijn voor de kust van Denemarken. De 89 meter lange Helge, dat deze week nog over de Westerschelde voer, kwam in botsing met een ander schip. Zeven opvarenden zijn door de Deense marine en een helikopter uit zee gered.

9 september