Willem uit Breskens schreef vroeger droge stukken voor de gemeente, nu frivole gedichten: ‘Spelen met taal is prachtig’

Soms is schrijver Willem van Vliet (69) boos. Als hij met vrienden om de tafel in een discussie zit, kan hij prikkelbaar zijn. Bijvoorbeeld over overmatige vleesconsumptie. De pen is zijn bokshandschoen. ,,Ik kan natuurlijk een enorme aanklacht schrijven over hoe afgrijselijk wij met dieren omgaan, hoe de hele boel naar de bliksem gaat als we zo doorgaan. Maar dat kan ook leuker, vrolijker. Ik maak dan een gedicht over varkensliefde. Een ode aan varkens.”