Willem krijgt nooit genoeg van vrachtwagentrucks: ‘Vanuit de schoolklas zat ik ze al te spotten’

Kritiek op beperking huishoude­lij­ke hulp in Terneuzen, ‘het is nog wel coronatijd’

13:20 TERNEUZEN - De beperking van huishoudelijke hulp in Terneuzen tot standaard twee uur per week vanwege de coronacrisis begint weerstand op te roepen. ,,Het is een ordinaire bezuiniging”, oordeelt Klaus de Brouwer uit Sluiskil. André van der Windt, directeur van welzijnsinstelling Aan-z, weerspreekt dat. ,,We leven nog wel degelijk in coronatijd en daar moeten we rekening mee houden.”