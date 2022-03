Wilhelminatocht in en rond Eede is terug van weggeweest

Deelnemers volgen grofweg de route die koningin Wilhelmina na de bevrijding aflegde voordat ze in Eede voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog, Nederland binnenstapte. De start is zondag op het dorpsplein, inschrijven kan vanaf 08.00 uur in het Hof van Eede. Er is keuze tussen 6, 12 en 25 kilometer. De luchtwachttoren is tijdens de fiets- en wandeltocht geopend.