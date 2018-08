Wilde achtervolging in Knokke-Heist: politie rijdt gestolen auto klem

Extra verrassing op twintigste dorpsfeest in Zuidzande

1 augustus ZUIDZANDE - In plaats van hard werken achter de schermen, stond hij ineens op het podium in een volle feesttent. Voor voorzitter Johan Duininck van Stichting de Zevendraaiers nam de twintigste editie van het dorpsfeest in Zuidzande woensdag een héél onverwachte wending.