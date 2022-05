Wilbertgames moeten Wilbert aan een duofiets helpen

Twee jongens opgepakt voor serie branden in Terneuzen

TERNEUZEN - De politie heeft, zo is vandaag bekendgemaakt, afgelopen maandag twee jongens van 13 en 14 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een reeks branden in Terneuzen. Ze worden in verband gebracht met een brandje van enkele bossen langs de Hogedijk, maar volgens de politie heeft het tweetal vermoedelijk meer op hun kerfstok.

12 mei