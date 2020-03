Wil Overslag een dorpspunt voor kleine boodschappen en om pakketjes af te halen?

Burgemees­ters reiken Cultuur­prij­zen Lionclub uit

14:56 TERNEUZEN - De Lionsclub Zeeuws-Vlaanderen reikt donderdag 12 maart de jaarlijkse Cultuurprijzen uit. Organisaties of personen die zich onderscheiden op cultureel terrein of zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed in Zeeuws-Vlaanderen, komen voor de prijs in aanmerking.