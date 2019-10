Wijn uit Waterlandkerkje met hulp van cliënten Juutsom

Buschauf­feurs grijpen messentrek­ker in Terneuzen

13:11 TERNEUZEN - Een 23-jarige inwoner van Oostburg is gisteravond aangehouden omdat hij doordraaide bij het busstation aan de Buitenhaven in Terneuzen. Hij had een abri vernield en met een mes gezwaaid. Buschauffeurs hielden hem vast totdat de politie arriveerde.