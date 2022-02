Wijkverpleegster helpt Terneuzense uit huis nadat haar matras in brand was gevlogen

Foto van de kerncentra­le in Doel maken? Dat kan je voortaan boete of celstraf opleveren: ‘Met mijn archief op sociale media riskeer ik levenslang’

Vanaf vandaag is het verboden om nog foto’s of opnames te maken van Belgische kerncentrales. Wie het toch doet, riskeert een boete of zelfs een celstraf tot één jaar. ,,Een wetswijziging die zonder enige discussie is gestemd”, reageert amateurfotograaf Bruno Stevenheydens hoofdschuddend. ,,Als straffen cumulatief worden opgeteld, wordt dat ongetwijfeld ‘levenslang’ voor die tientallen foto’s op mijn Instagram en Facebookpagina.”

28 januari