Wijkagent: ‘kom niet naar Sluis vanwege drukte’

Er stond zondagmiddag een file tot aan Sint Anna Ter Muiden. De parkeerplaatsen waren vol. Verkeer werd aan de entree van de stad opgeroepen door te rijden naar Oostburg, Breskens of Cadzand, zegt Sancho Janssen, voorzitter van de Ondernemersvereniging Sluis. ,,Dat gebeurt in alle ordelijkheid.”

‘Het centrum is momenteel vol, voor ieders veiligheid verzoeken wij u om op een andere dag/tijdstip terug te komen', was te lezen op led-schermen net buiten Sluis. De schermen waren roodgekleurd, het teken dat het te druk is. De beslissing was genomen na overleg tussen de gemeente, politie en ondernemers. Volgens Janssen was het ‘gezellig druk'. Van een chaos was allesbehalve sprake, zegt hij. ,,Iedereen houdt zich aan de 1,5 meter en houdt genoeg afstand.”