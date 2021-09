Wielrenner zwaargewond bij verkeerongeluk in Walsoorden

Poll Proef met gratis kinderop­vang in Zeeuws-Vlaanderen

19 september TERNEUZEN – De landelijke politiek denkt er nog over na, maar in Zeeuws-Vlaanderen wordt het vanaf 1 januari al gewoon gedaan: gratis kinderopvang. Op drie locaties worden kinderen tot en met twaalf jaar straks kosteloos twee dagen per week opgevangen.