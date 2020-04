Wielrenner rijdt in op wandelaars en vlucht

Trots op de papa’s en mama’s in het ziekenhuis: kinderen maken tekeningen

7 april GOES - Natuurlijk voelen ze dat het een bizarre tijd is. Hun papa’s en mama’s hebben nu meer zorgen dan anders en zijn drukker dan ooit. Maar diep van binnen weten ze ook dat het werk van de papa’s en mama’s in het ziekenhuis heel belangrijk is. Daarom hebben ze mooie tekeningen gemaakt. Hieronder een kleine selectie uit ziekenhuis ADRZ en ZorgSaam ziekenhuis.