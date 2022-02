Wielrenner gewond bij aanrijding, kruispunt Terneuzen afgesloten voor onderzoek

UpdateTERNEUZEN - Bij een aanrijding op de kruising van de Hoofdweg en de Maassingel in Terneuzen (N290) is vanochtend een wielrenner gewond geraakt. In verband met het politieonderzoek is een kruispunt gedeeltelijk afgesloten, verkeer wordt omgeleid