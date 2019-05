Wielertoerist overleden na val in sloot vlakbij Sas van Gent

Nieuwe besmetting: Nu 2 doden en 16 zieken in regio Evergem door legionella

13:04 EVERGEM - En wéér is in de regio Evergem, zo'n 15 kilometer onder Sas van Gent, iemand in het ziekenhuis opgenomen met legionella. Dat brengt het totale aantal patiënten op 18. Twee van hen overleefden de besmetting niet.