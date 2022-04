Wie zijn kleedje in Terneuzen al vóór Koningsdag uitrolt, riskeert een boete

Lammetjes­da­gen in de Groene Polder

SCHOONDIJKE - “775, 776, nee, 780”, soms was Marlies, de vroegere juffrouw van de vier dochters Dekker, de tel even kwijt. Zij was ingeschakeld om de beschuitjes te smeren. “Het is nog geen drie uur en lang niet iedereen pakt een beschuit.”

16 april