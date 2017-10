Wie wil er overnachten in het vleermuishotel in de Hedwigepolder?

In het gebied zijn nu nog geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. Daarom komt er een vleermuistoren met bunker, het 'hotel'. Het bouwsel komt aan de Engelbertstraat en is onderdeel van Grenspark Groot-Saeftinghe.

Bij de oplevering van het vleermuishotel krijgen twee mensen de unieke gelegenheid een nachtje in het vleermuishotel te overnachten. Het logeerpartijtje wordt over een tijdje aangeboden via de website van airbnb.nl. Wie interesse heeft: verwacht geen luxe. Het is op drie meter hoogte, er is ruimte voor een slaapmat en een slaapzak (zelf mee te brengen), er zijn geen ramen en vanzelfsprekend is er geen sanitair.