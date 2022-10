Wie vragen heeft over Masterplan Oostburg, loopt naar binnen bij het nieuwe infopunt

Het infopunt is gevestigd in een leegstaand winkelpand en blijft daar tot het masterplan klaar is. Dat is naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar. Het Masterplan is onderdeel van het project Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen en voorziet in een nieuw ziekenhuis, gemeentehuis, Zwin College en woonzorgcentrum. Het is de bedoeling dat voorzieningen als wonen, zorg, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en winkelen worden gebundeld. De gemeente Sluis, ZorgSaam en Herontwikkeling Vastgoed Oostburg staan voor het project aan de lat.