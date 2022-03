Wie mist zijn fiets na carnaval?

Het 'lege land’ Armenië en persoonlij­ke herinnerin­gen: in het belfort zie je foto's die verhalen vertellen

SLUIS - Aandacht voor de situatie in Oekraïne en omliggende landen vind je op de meest onverwachte plekken. Ook in de raadskelder van het belfort in Sluis. Anne Hana exposeert er met foto's over ‘het lege land’ Armenië, waar Rusland de grenzen bewaakt. Emelien Dieleman neemt je mee naar haar persoonlijke herinneringen.

