Wie heeft de meeste lichtjes omgehangen? Meedoen aan de Hulst by Lightrun is een feestje

Om klokslag half acht klinkt er een knal op de Grote Markt van Hulst. A Sky Full Of Stars van Coldplay galmt door de straten en in een wolk van confetti daveren de hardlopers voorbij. Drie minuten later vertrekken de wandelaars. Iedereen loopt een mooi verlichte route door en rond de vestingstad en is zelf voorzien van lichtjes.