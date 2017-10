Wibi Soerjadi speelt uitverkocht huiskamerconcert in Hulst

Jongedame gaat 'out' na een mix van GHB, xtc en alcohol in Cadzand

9:56 CADZAND - Een jongedame is in de nacht van zaterdag op zondag onwel geraakt nadat zij GHB, xtc en alcohol had genuttigd in een recreatiehuisje in Cadzand. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.