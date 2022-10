Whisky Festival Hulst is terug: ‘Mensen die niet wisten dat ze whisky lekker vonden, werden daar verliefd’

Het evenement was toen in een mum van tijd uitverkocht en Denny verruilde de theaterzaal van Den Dullaert voor de grotere Noordhal. Driehonderd bezoekers kwamen whisky proeven en ontdekken. ,,Er zijn hier en over de grens enorm veel liefhebbers. Je hebt alleen in Hulst al twee of drie whiskyclubs, maar een festival op deze schaal was er nog niet.”