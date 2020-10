Wethouders Hulst hebben geen flauw idee hoe ze aan corona zijn gekomen

Het is te druk aan de Zeeuws-Vlaam­se kust vindt deze actiegroep. ‘Zo kan het niet langer’

14 oktober SLUIS - ,,Toen ik voor het eerst sinds lange tijd weer aan de kust was, bloedde mijn hart. Ik zag een lange slinger aan hoogbouw.” Zo kan het niet langer in West-Zeeuws-Vlaanderen, vindt Teuntje de Vries van Toerisme uit Balans. De groep wil een volwaardige gesprekspartner van de gemeente Sluis zijn bij besluitvorming over toerisme.