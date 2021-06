Wethouder Totté (CDA) verlaat na bijna kwart eeuw Hulster politiek

Gemengde reacties op voorstel Sluis over toeristi­sche verhuur: ‘We voelen ons in de steek gelaten’

9:08 SLUIS - Van ‘hier kunnen we mee leven’ tot ‘we voelen ons in de steek gelaten’. De reacties van dorpsraden over het voornemen van de gemeente Sluis woningen maximaal zestig dagen per jaar te verhuren, lopen uiteen. ‘Leefbaarheid gaat boven toeristische verhuur. Dat is essentieel’.