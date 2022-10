Wethouder Terneuzen: ‘Sportclubs compenseren voor energieprijzen is niet de bedoeling’

Fractievoorzitter Johan Hessing deed de suggestie deze week tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente voor de komende jaren. ,,Het gevaar is dat de verenigingen in het nieuwe jaar de contributies moeten verhogen om de verliezen af te dekken. Dat moeten we juist in deze tijd voorkomen’’, hield Hessing Van de Voorde voor. Bij een aantal verenigingen is daar overigens al sprake van. Daarnaast wordt ook op andere manieren geprobeerd om te bezuinigen op energie en gas, bijvoorbeeld met het verzoek aan leden om na trainingen thuis te douchen.