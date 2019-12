Wethouder over vandalisme tegen beeldjes in Hulst: ‘We zijn niet chantabel voor geweld’

Vandalen hebben het beeld in de nacht van zaterdag op zondag te grazen genomen . Het beeldje van Hermana was niet het eerste slachtoffer. Een dag na de onthulling van de dertien beeldjes een jaar geleden, waren er al drie gemold. Van Damme begrijpt er niets van. ,,Iedereen vindt ze leuk, de beeldjes zijn zo’n succes bij kinderen. Waarom moeten die gasten ze slopen? Er is gewoon geen normbesef meer.”

De gemeente Hulst gaat meer controleren bij de Pagadders. Hoe, kan Van Damme niet zeggen. ,,Dan hebben we er niets aan.” Ook gaat Hulst de politie vragen de sloop in de Gentsestraat te onderzoeken. Het beeldje van Hermana wordt snel hersteld. ,,We laten ons niet uit het veld slaan, we zijn niet chantabel voor geweld.” Ergens hoopt Van Damme dat de daders zich bij haar melden. ,,Dan gaan we het er eens over hebben. Maar dat zullen ze vast niet doen.”