Wethouder onder vuur over afsluiten straat: 'Dit is het ergste dat ik naar mijn hoofd kan krijgen!'

Over die afsluiting, die acht maanden gaat duren, is de nodige commotie ontstaan. Bewoners en ondernemers kregen het voornemen tot afsluiting dinsdag pas te horen en donderdag (twee dagen later) is het al zover. De gemeente wil het straatdeel afsluiten om in te richten als bouwopslag ten behoeve van twee nieuwbouwprojecten, een op de hoek en één op het 's-Gravenhofplein, op een boogscheut afstand. De beide aannemers hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat de bouwopslag in de Van Waesberghestraat komt.