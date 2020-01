Wethouder hoopt op snelle start na tegenvaller Westkade

,,De stand van zaken nu is dat op enig moment de vergunning aangevraagd kan worden. Ik verwacht heel binnenkort. Dat we kunnen echt kunnen beginnen. We doen veel maar dat is allemaal nog niet zichtbaar. Ik zag er ook liever een graafmachine staan.”

Vervaet had te kampen met een onverwachte tegenvaller. ,,Wat de zaak opnieuw complexer maakte is dat het slopen van de huidige kadeconstructie niet kan zoals bedacht. De nutsleidingen die er lopen moeten tijdelijk afgekoppeld worden en daarvoor moeten we in overleg met organen als bijvoorbeeld de Gasunie.”

Opnieuw oponthoud, nadat het al lang duurde voor de Rijkswaterstaat, kunstmestfabrikant Rosier en de gemeente Terneuzen het eens waren over de kosten. Gemaakte plannen moeten weer aangepast worden. Intussen is de doorgaande weg van Sas van Gent naar Zelzate al dik tien maanden afgesloten.