Wethouder Gino Depauw is 'Zondebok van Hulst'

Een niet nader bekendgemaakte jury oordeelde dat de wethouder van Milieu en Duurzaamheid de trofee verdient voor 'zijn' beleid voor het inzamelen van plastic in de gemeente. Dit moeten burgers eens in de twee weken in flinterdunne plastic zakken aan de straat zetten, waardoor, volgens de jury, bij de minste windvlaag de stad verandert in een kleurige ballenbak. Depauw nam zijn verkiezing sportief op, bovendien is het beleid ingezet door zijn voorganger.