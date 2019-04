Wethouder François Babijn: gewogen en te licht bevonden

SLUIS - François Babijn was ongeschikt als wethouder. Tot die harde conclusie is de gemeenteraad van Sluis donderdagavond gekomen. Een motie van wantrouwen tegen Babijn als wethouder kreeg na een extra raadsvergadering van slechts een uur de steun van alle fracties, behalve die van zijn partij Lijst Babijn. De verhouding was vijftien stemmen voor, drie tegen.

Zo scherp als het raadslid Babijn jarenlang was in de oppositie, zo matig functioneerde hij als wethouder, luidde de algemene kritiek. Vorig jaar na de raadsverkiezingen in maart trad hij aan. Lijst Babijn had fors gewonnen. Zittende coalitiepartijen CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelang (NGB) beloonden Babijn met een wethouderspost. Hij kreeg het vertrouwen en hield dat ook lange tijd.

Stoelpoten

PvdA-fractievoorzitter Robert Evers, die sinds de benoeming van Babijn aan zijn stoelpoten zaagde, hekelde gisteravond dat CDA, VVD en NGB Babijn zo lang de hand boven het hoofd hebben gehouden. Hij verweet CDA-wethouder Peter Ploegaert, leider van de grootste partij in Sluis, ook dat hij ooit met Babijn in zee wilde gaan. Als belangrijkste argument gebruikte Evers dat Babijn naast wethouder ook lid van Provinciale Staten bleef voor de Partij voor Zeeland.

Uit de monden van CDA-fractievoorzitter Patricia van de Vijver, haar collega's Conny Almekinders (VVD) en Marianne Poissonnier (NGB) viel op te maken dat die dubbelfunctie niet dé reden was om nu hun vertrouwen in Babijn op te zeggen. Van de Vijver stelde dat alles is geprobeerd om Babijn in zijn nieuwe rol als wethouder te helpen. Hij kreeg zelfs persoonlijke ondersteuning, onder anderen van oud-waarnemend burgemeester van Sluis Jacques Suurmond.

Wikken en wegen

In de ogen van oppositiepartijen PvdA, Dorpsbelangen & Toerisme, SP en GroenLinks was de maat al veel langer vol. Coalitiepartijen CDA, VVD en NGB zijn na veel wikken en wegen tot dezelfde conclusie gekomen. Ze zagen geen verbetering. Opvallend genoeg viel fractievoorzitter Lia Flikweert van Lijst Babijn hen daarin bij. Zij zei Babijn niet meer te herkennen. Hij was bijvoorbeeld altijd een dossiertijger, maar als wethouder moest hij zeer regelmatig antwoorden schuldig blijven. Samenwerken was ook niet zijn sterkste kant.