Wethouder Diana van Damme verlaat de Hulster politiek

Chemiebe­drijf 3M loost illegaal giftige stof in de Schelde

19 augustus ZWIJNDRECHT (B) - 3M, het chemiebedrijf in Zwijndrecht (bij Antwerpen) dat al een paar maanden zwaar onder vuur ligt door de vervuiling van PFOS, blijkt nu ook illegaal een andere giftige stof te lozen in Schelde. Dat blijkt uit onderzoek van het Vlaamse VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Het gaat om FBSA, een stof die zich opstapelt in de longen. 3M loost het afvalwater daarvan in de natuur, maar heeft daar helemaal geen vergunning voor. Wat het geloosde FBSA betekent voor de Westerschelde is nog onduidelijk.