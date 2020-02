Westerscheldetunnel verwacht dinsdag 100 miljoenste klant

Honden niet welkom op concert over honden in Hoofdplaat

17:29 HOOFDPLAAT - Honden mogen zaterdag 29 februari niet mee naar poppodium De Deuzonschole in Hoofdplaat. Het benefietconcert To the dogs over en voor (straat)honden is enkel voor de baasjes en voor iedereen die gewoon zin heeft in een mooie muziekavond.