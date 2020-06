Westerscheldetunnel richting Borssele afgesloten vanwege spookrijder

Fietsers­bond-activiste Marina Govaert: ‘Grijp coronatijd aan om fietspaden in Zeeuws-Vlaanderen te verbeteren’

6 juni WESTDORPE - In veel Europese steden wordt de coronatijd aangegrepen om het fietsen te stimuleren en fietspaden te verbeteren. Laten wij dat in Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen, ook doen, roept Fietsersbond-activiste Marina Govaert uit Westdorpe op.